Ricercato si nasconde nel comò della camera da letto - arrestato

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si era nascosto nelda, appositamente modificato: un nascondiglio insolito, che però non è servito a un cinquantenne napoletano ad evitare di essere scoperto edalla polizia. L’uomo, nato in Germania ma residente nel quartiere napoletano di Barra, deve scontare la pena di 9 anni, 8 mesi e 8 giorni di reclusione per una rapina commessa a Castiglioncello (Livorno)...