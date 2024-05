(Di venerdì 17 maggio 2024) La poca simpatia tra il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e il primo ministro Benjamin Netanyahu non è iniziata con la guerra. Risale ai tempi in cui g... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Brutto incidente per il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir , il quale è stato coinvolto in uno scontro con un'auto nella sera del 26 aprile dopo aver lasciato il luogo dell’attentato a Ramla, dove aveva fatto un ...

Brutto incidente per il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir , il quale è stato coinvolto in uno scontro con un'auto nella sera del 26 aprile dopo aver lasciato il luogo dell’attentato a Ramla, dove aveva fatto un ...

Israele non vuole occupare la Striscia - israele non vuole occupare la Striscia - L'attacco contro il presidente slovacco è solo l'ultimo di una serie di episodi contro la classe dirigente europea. Dalla Germania alla Francia ai Paesi Bassi, dove prevale un dibattito polarizzato e ...

Elezioni europee, dopo l'attentato a Fico l’ombra della violenza sul voto per la Ue. Crosetto: «Interferenze estere» - Elezioni europee, dopo l'attentato a Fico l’ombra della violenza sul voto per la Ue. Crosetto: «Interferenze estere» - Del resto dal 7 ottobre, quando il massacro di Hamas in israele ha risvegliato in Europa la minaccia jihadista, i dispositivi per le alte cariche dello Stato, da Sergio Mattarella a Giorgia Meloni ...

Gaza, e ora che cosa può succedere - Gaza, e ora che cosa può succedere - Dopo che sarà stato annientato Hamas, resta da vedere chi controllerà la Striscia di Gaza. L’ideale è che la gestione passi a dei paesi arabi ...