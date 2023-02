Come curare l’alitosi: cause, sintomi e rimedi per eliminare l’alito cattivo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) l’alitosi, conosciuta anche Come alito cattivo, è una condizione in cui l’alito ha un odore sgradevole persistente causando imbarazzo e disagio sia nella vita privata che in quella lavorativa e può essere rinfrescato solo temporaneamente con rimedi Come mentine, collutori, spray e gomme da masticare. Circa il 50% della popolazione soffre di alitosi, un campanello d’allarme che può essere causato da una scarsa igiene orale, ma anche da diversi fattori tra cui disturbi di salute, cattive abitudini o il consumo di determinati cibi. In questo articolo esploreremo le cause, i sintomi e i rimedi per prevenire e curare l’alito cattivo. Cos’è ... Leggi su distrettodelbenessere (Di mercoledì 22 febbraio 2023), conosciuta anchealito, è una condizione in cuiha un odore sgradevole persistente causando imbarazzo e disagio sia nella vita privata che in quella lavorativa e può essere rinfrescato solo temporaneamente conmentine, collutori, spray e gomme da masticare. Circa il 50% della popolazione soffre di alitosi, un campanello d’allarme che può essere causato da una scarsa igiene orale, ma anche da diversi fattori tra cui disturbi di salute, cattive abitudini o il consumo di determinati cibi. In questo articolo esploreremo le, ie iper prevenire e. Cos’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : L’antitesi del troppo e del troppo poco è tipica delle realtà umane. Da un lato l’epoca dello stress attanaglia la… - alessandrom76 : l'idea che un politico debba essere stato al limite dell'indigenza per poter migliorare la condizione delle fasce p… - VSalentino : @le_due_ire Perche' no se lui ha problemi di testa davvero evidenti e' normale che gli altri glielo facciano notare… - Fantebabe : @ludovic09172536 @GiuliaSalemi93 Fatti curare Mattia! No tu insulti denigri hai dei problemi mentali non è normale… - Reartu821 : @ProfMBassetti Taci, non ti crede più nessuno, da uno come te non si farebbe curare nessuno! Ma quando lavori? Ma s… -