GF Vip | Donnalisi | questo non è amore | Le pillole de La Velenosa

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Al GF Vip quest’anno una delle coppie più discusse è quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ribattezzati dai fan i. La storia è sempre stata un sali e scendi di emozioni. I due ragazzi sono estremamente diversi e hanno sempre faticato a trovare un punto d’incontro. Antonella un terremoto, una che nel bene e nel male è una delle protagoniste di questa edizione. Una che non lascia indifferenti, o la ami o la odi, non esiste la via di messo con lei. Molto immatura, priva di ironia e autoironia e vittima per scelta. Edoardo più pacato, molto ironico e autoironico, intelligente e creativo, molto geloso. Già dall’inizio in pochi credevano al loro, perché come è stato detto più volte la Fiordelisi sembrava più interessata ad Antonino Spinalbese. Ha dirottato le sue complete attenzioni su Donnamaria solo quando il padre, ...