Controllori e controllati | una vicenda accaduta a Bolzano mi ricorda un vecchio male italiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Su certi argomenti l’Italia è davvero un Paese unito. Uno su tutti il, caro e sempre attuale conflitto di interesse in particolare nelle sue declinazioni di controllore e controllato. Anni di conflitto di interesse in ambito pubblico o tra pubblico e privato hanno dimostrato come, ad esempio, dovrebbe sussistere un non rapporto-legame tra le due funzioni, o, ancora, l’importanza di chi è incaricato di nominare-eleggere il controllore; un ruolo di assoluta importanza affinché venga garantito che chi controlla possa operare in assoluta libertà. Insomma: “Chi controlla il controllore?”. In una recenteavvenuta nel profondo nord d’Italia troviamo una, addirittura forse, due risposte. A– provincia autonoma (meglio specificare vista l’attualità di una delle cosiddette emergenze del partito di governo leghista che ...