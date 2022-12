WTA Adelaide 1 2023 | il tabellone Jabeur prima testa di serie | c’è Muguruza-Andreescu

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) In parallelo rispetto al torneo maschile,ospita un anche più importante, a livello di categorizzazione, evento femminile, dal momento che si tratta di un WTA 500. Ed anche in questo caso si parla del primo di due, dal momento che la prossima settimana si replicherà nella stessa sede. A comandare ilè Ons: la tunisina, dopo un 2022 da due finali Slam raggiunte, ha chiaramente il massimo obiettivo nel, Il suo, peraltro, è un cammino che dovrebbe incontrare pochi ostacoli, a parte colei che proprio a Wimbledon le ha tolto la gioia della vittoria, la kazaka Elena Rybakina (ma il suo confronto con l’americana Danielle Collins semplice non è). ATP: il. Sinner pesca bene e ha Djokovic dall’altra parte, Sonego ...