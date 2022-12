Ultime Notizie Roma del 31-12-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente la pagina viene primo piano il coronavirus torna a spaventare L’Italia non solo mentre si guarda con attenzione l’aumento dei contagi in Cina e in particolare la variante Grifon cresce il numero di paesi che impongono tampone viaggiatori provenienti dal gigante asiatico è il ministro della Salute avverte lo scenario legate alla pandemia è imprevedibile necessario prepararsi per l’inverno se ci sarà un aumento dei casi potremo consigliare nuovamente l’impiego delle mascherine al chiuso oggi in questa situazione perché i dati sono in discesa e siamo sereni assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci ieri sera l’unità l’unità di crisi con l’obiettivo di rispondere alla necessità di evitare che possano diffondersi in Italia possibili nuove varianti delle prime attività ...