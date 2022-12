Muore Papa Ratzinger a 95 anni | il messaggio di cordoglio della SSC Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 31 dicembre 2022)Benedetto XVI, 265° ponteficeChiesa Cattolica di Roma, è morto oggi 31 dicembre 2022 nel Monastero Mater Ecclesia, luogo in cui viveva dopo le dimissioni del 2012. Le condizioni delemerito erano critiche negli ultimi giorni, come reso noto dal suo successore,Francesco, nell’udienza generale del 28 dicembre. In tale occasione, l’attualeha chiesto ai fedeli di pregare per Benedetto XVI. L’11 febbraio 2012annunciò le sue dimissioni tra lo stupore generale durante un concistoro per la canonizzazione dei martiri d’Otranto. Il 28 dello stesso mese salutò definitivamente i fedeli prima di chiudersi in preghiera. FOTO: Getty Images,Ildel ...