LIVE Tour de Ski | Sprint Val Mustair 2022 in DIRETTA | Pellegrino in finale! Mocellini fuori nei quarti | stesso destino per Sanfilippo tra le donne

(Di sabato 31 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:21 Ed ecco il via dell’ultimo atto relativo alle! 15:18 Questa la composizione dell’incombente finale femminile: Faehndrich (SUI), T. U. Weng (NOR), Kalvaa (NOR), Dahlqvist (SWE), L. U. Weng (NOR), Karlsson (SWE) 15:17 FEDERICOINSeconda semifinale più lenta, Novak e Jouve portano pezzi di Repubblica Ceca e Francia nell’ultimo atto, ma qui è il poliziotto di Nus che regala un’altra speranza in chiave Italia! 15:15 Caduta di Persson poco prima di metà gara, comandano Grond e Riebli, Golberg indietro. Leggermente più lenta appare questa batteria. 15:13 Inizia questa seconda semifinale che determinerà anche ildi unquesta volta non rapidissimo a prendere la coda giusta. 15:12 Tra ...