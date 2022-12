Lazio | Romero e il sogno Sub - 20 | Sarri potrebbe dire no

Cittaceleste.it

ROMA - Lukaè diventato un giocatore importante per la. Prima della sosta prestazioni in crescendo, sempre più spazio da parte di Sarri e tanta gioia per il primo gol tra i grandi. A 18 anni il ...Commenta per primo Lanon manderà Lukain nazionale il prossimo mese. Come riporta la testata argentina Tyc Sport , il club biancoceleste si è opposto alla convocazione del classe 2004 da parte del ct ... Dall’Argentina: ”Romero, niente Sub-20: la Lazio non lo lascia partire”. Ma… Secondo quanto scrive Il Messaggero in edicola questa mattina in casa Lazio è tempo di rinnovi partendo da Felipe Anderson Il brasiliano non si muove dalla Lazio, c’è un accordo di massima per il rinn ...Il baby argentino verso la convocazione per il torneo Sudamericano che si giocherà in Colombia per un mese. La società preferirebbe non perderlo ...