Il Te Deum di Papa Francesco | «Grati a Benedetto XVI Il 2023 sia l’anno della gentilezza»

Leggi su open.online

(Di sabato 31 dicembre 2022) «Il pensiero va spontaneamente al carissimoemeritoXVI, che questa mattina ci ha lasciato». Cosìdurante il Tenella Basilica di San Pietro in Vaticano ha voluto ricordare Joseph Ratzinger,emerito da quasi dieci anni, spentosi oggi – 31 dicembre – all’età di 95 anni. «Con commozione – continua il Pontefice – ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tantatudine:tudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo». Ma anche «tudine a lui per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata», ha spiegato ildurante la liturgia a ...