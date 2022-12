FUNERALI DI BENEDETTO XVI | DIRETTA TV SU RAI1 PER L’ULTIMO SALUTO AL PAPA EMERITO

Agenzia ANSA

... per quanto riguarda i, i riti, i gesti di questo tempo di dolore", ha aggiunto. Mondo È mortoXVI, il grande teologo conservatore che ha modernizzato la chiesa Francesco Peloso Il ...Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, comunica ai giornalisti la morte di Joeseph Ratzinger e la data dei suoi: il 5 gennaio ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali I funerali di Joseph Ratzinger, il Papa Emerito Benedetto XVI, saranno celebrati giovedì 5 gennaio alle 9:30 in piazza San Pietro. A ...È morto stamattina il Papa Emerito Benedetto XVI. Dal 2 gennaio 2023, il corpo sarà esposto nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei ...