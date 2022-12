È morto Joseph Ratzinger | per dieci anni Papa emerito Benedetto XVI

Virgilio Notizie

E'Ratzinger - Chi era Papa Benedetto XVI E'a 95 anniRatzinger, il Papa emerito che da tempo versava in gravi condizioni, eppure si è rifiutato di entrare in ospedale, ...Il Papa emerito è. "Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel ... Papa Benedetto XVI, natoAloisius Ratzinger, è stato il 265º papa della ... Morto Joseph Ratzinger: il Papa emerito Benedetto XVI aveva 95 anni, l'annuncio del Vaticano E’ morto Benedetto XVI, il Papa Emerito ... che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa” Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo di Joseph Ratzinger sarà nella Basilica di San Pietro in ...E' morto Papa Ratzinger, Benedetto XVI. "Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae ...