Calciomercato.com

Commenta per primo Il contratto di Jorginho scadrà il prossimo giugno ma un prolungamento dell'attuale accordo è ancora tutto da discutere con il. Stando a quanto riportato da Football Insider , il Newcastle ha rinunciato ad inserirsi per il 31enne centrocampista azzurro.Parlando della loro relazione, ha spiegato di averlo conosciuto durante una partita dela ... Arrivata ormai all'esasperazione, ha preso lacoraggiosa di denunciare il suo stalker che, ... Chelsea, la decisione di Enzo Fernandez | Mercato | Calciomercato ... Pausa Mondiali ormai in archivio e piede sull'acceleratore in vista del ritorno della Serie A. Le novità in vista di Inter-Napoli.La carriera di Jorginho. Jorginho è arrivato a Londra nell’estate del 2018. Jorginho è sempre stato apprezzato dai tifosi napoletani e lui ha sempre ricambiato l’affetto La suggestione di un ritorno a ...