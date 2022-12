Calciomercato Milan – Cessione Rebic? Cifre e impatto a bilancio

Calciomercato.com

La gestione sportiva corre di pari passo con il bilancio e ildell'Inter si basa sulla 'difesa' dei pezzi da 90: sul rinnovo diSkriniar le nubi non si schiariscono ancora. Se le ...Commenta per primo Sei mesi fondamentali per prendersi il, sei mesi fondamentali per convincere Pioli. Sergino Dest deve convincere Massara e Maldini che vale i 20 milioni di euro pattuiti per il riscatto dal Barcellona. Psv-Milan, top e flop: Mirante non convince, Kalulu da rivedere. Riecco Calabria Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato protagonista dello speciale 'I Re del calcio' in onda su SportMediaset e si è così espresso su cosa avrebbe fatto se ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...