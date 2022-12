BoClassic 2022 | Yeman Crippa è secondo | “Test importante per le prossime gare”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 31 dicembre 2022) Bolzano – Chiude in bellezza, come lui stesso dichiara ai microfoni di Raisport, l’annoarrivasul traguardo della consueta gara di Capodanno. L’Azzurro delle Fiamme Oro mantiene sempre la cima della gara, insieme al gruppo dia. Vince il bronzo mondiale Oscar Chelimo e il campione europeo dei 10 mila sigla un altro successo personale: “Molto soddisfatto della gara.per le”. Sottolinea ai microfoni di Raisport. All’orizzontevede la nuova partecipazione in Maratona, con il record italiano di mezza maratona in tasca. (foto@-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti ...