(Di sabato 31 dicembre 2022)sabato 31 dicembre va in scena la, tradizionale gara di atletica leggera che si disputa lungo le vie del centro di Bolzano. Si tratta della grande Classica di San Silvestro, l’ultimo evento dell’anno solare che spalanca le porte alla nuova stagione. Si preannuncia uno spettacolo imperdibile nel capoluogo dell’Alto Adige, dove si consumerà la 48ma edizione di un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati. Gli uomini si cimenteranno su 10 km a partire dalle ore 16.00, mentre le donne correranno sulla distanza dei 5 km dalle ore 15.35. L’uomo più atteso è Yeman, Campione d’Europa dei 10.000 metri e reduce dal quarto posto agli Europei di cross. L’altoatesino se la dovrà vedere con due fuoriclasse di lusso: il keniano Amos Kipruto (fresco vincitore della Maratona di Londra e già ...

E' tutto pronto per lo svolgimento della quarantottesima edizione della, l'evento di San Silvestro che chiude ufficialmente il calendario dele che, al solito, schiera nomi di prestigio del mezzofondo tra le vie del centro altoatesino. Tra gli atleti ...Sul fronte femminile , invece, tutto lascia presagire a un duello stellare tra Dawit Seyaum e Margaret Chelimo Kipkemboi . L'etiope, trionfatrice nella passata edizione e bronzo iridato sui 5000 metri,... BOClassic 2022 oggi: orari, programma, tv, streaming, partecipanti. Crippa cerca l'assolo Yeman Crippa, campione europeo dei 10000 metri, pensa alla Maratona, al futuro e traccia un bilancio della stagione di atletica 2022 ...Bolzano – Un anno così, una stagione tanto speciale, come concluderla se non in gara Bolzano è BOclassic per la 48esima edizione, l’evento di San Silvestro che chiude ufficialmente il calendario del ...