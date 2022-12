Arrivederci Benedetto XVI | semplice e umile lavoratore nella vigna

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 31 dicembre 2022)XVI, primo Papa emerito dopo la sua storica rinuncia al pontificato del febbraio 2013, è mancato quest’oggi alle ore 9.34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo di Joseph Ratzinger saràBasilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. I funerali saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da papa Francesco. “Assecondando il desiderio del Papa emerito, i suoi funerali si svolgeranno nel segno della semplicità. Saranno solenni ma sobri“, ha affermato il portavoce vaticano. “La richiesta esplicita da parte del Papa emerito è che tutto fosse all’insegna della semplicità, per quanto riguarda i funerali, i riti, i gesti di questo tempo di dolore“, ha aggiunto. “Qualche anno fa in una intervista paragonai il pontificato di Papa ...