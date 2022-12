Torino | le ultime su Pellegri

Leggi su sbircialanotizia

(Adnkronos) – Brutte notizie in casa Torino in merito alle condizioni di Pietro Pellegri. L'infortunio che ha rimediato l'attaccante granata lo terrà lontano dal campo per parecchie partite. Il problema è piuttosto serio: lesione al bicipite femorale della coscia destra, dopo l'infortunio rimediato in allenamento qualche giorno fa, prima dell'amichevole vinta contro la Cremonese. Una tegola non da poco per il Torino che stava pian piano ritrovando in lui un punto di riferimento quanto meno nelle turnazioni offensive e nelle scelte in attacco per Juric anche a gara in corso. Pellegri starà fermo almeno un mese, potrebbe rientrare non prima di metà febbraio. L'obiettivo è di tornare a disposizione da ex per Milan-Torino del 10 febbraio, altrimenti direttamente per Torino-Cremonese