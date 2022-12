Spezia | Caldara | ‘Il mio più grande rimpianto è il Milan’

La Gazzetta dello Sport

L'Atalanta, la Juve, il Milan, il Trapani, il Cesena, il Venezia, lo. Inferno, Purgatorio e Paradiso. In 28 anni Mattiada Scanzorosciate, paese a 5 km da Bergamo, li ha frequentati tutti. Mettendo dentro questa vita di porte girevoli, un crociato, un ...Così Mattia, difensore delloin prestito dal Milan, sulla squadra in cui è crescito e che ritroverà da avversaria il 4 gennaio. "Sarà dura. Dovremo provare a sfruttare le poche ... A tutto Caldara: "Milan, che rimpianto. Amo l'Atalanta e salvo lo Spezia con Kiwior" Gli Aquilotti hanno sostenuto due amichevoli al fine di consentire a tutti di mettere minutaggio nelle gambe Doppia amichevole in casa Spezia, con la squadra di Gotti che ha disputato la prima al matt ...Mattia Caldara ha raccontato il suo rimpianto per come è andata l'esperienza al Milan: gli infortuni lo hanno condizionato pesantemente.