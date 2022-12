Sci di fondo | Tour de Ski 2023 I favoriti | sarà un monologo di Johannes Høsflot Klæbo?

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nel weekend aprirà i battenti la XVII edizione delde Ski, leggasi il padre di tutte le prove multi stage dello sci di. L’evento si è però ormai trasformato in una sorta di Kronos poiché, proprio come la divinità della mitologia ellenica, ha cominciato a divorare i suoi figli. Nessun appuntamento a tappe nato dopo il TdS è infatti giunto al giorno d’oggi. Sopravvive solo l’originale, che vide la luce nell’inverno 2006-07. In questo 2022-23 ilde Ski prevede sette tappe divise in tre località. Si partirà dalla Val Monastero (Svizzera), dove sono in programma una sprint a skating e un inseguimento di 10 km a tecnica classica. Dopodiché ci si trasferirà in Germania, a Oberstdorf, sulle cui nevi andranno in scena una 10 km in alternato contro il cronometro e un altro inseguimento, ma stavolta di 20 km e a tecnica libera. ...