Sampdoria-Empoli | fatta per lo scambio Lammers-Caputo

Samp News 24

...00 Rubrica: 1 vs 1 - Danilo ore 12:20 Serie A: Sassuolo -(diretta esclusiva) ore 14:20 ... 214 SKY) ore 20:35 Serie A: Udinese -(diretta esclusiva ZONA DAZN 2 - can. 215 SKY) ore 22:45 ......00 Modena - Civitanova CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Torino 15:00 Lazio -15:00 Spezia - Lecce 18:00- Napoli 20:45 Milan - Roma CALCIO - AMICHEVOLI 18:00 Islanda - Estonia ... Caputo-Empoli ai dettagli: da risolvere il nodo stipendio Affare fatto, virtualmente chiuso e pronto per essere annunciato: la Sampdoria e l'Empoli muoveranno i primi giocatori sul mercato, e si tratterà di uno scambio tra attaccanti. A Genova arriverà Sam L ...Empoli, 29 dic. - (Adnkronos) - L'Empoli si prepara a riaccogliere Ciccio Caputo. Tre anni e mezzo dopo il suo addio, l'attaccante vestirà nuovamente la maglia del club che lo ha lanciato in ...