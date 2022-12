Riecco Calabria | tre mesi dopo | Pioli ritrova il capitano e il Milan tipo

Calcio in Pillole

Il Milan che contende la vetta al Napoli ha spesso dovuto fare i conti con gli infortuni: l'assenza di Ibra fa ancora notizia, i forfait di Origi e Rebic hanno fatto discutere in passato, il k.o. di ...gioca e sogna con il Milan fin dai tempi delle giovanili. Di recente ha dichiarato che indossare la fascia 'dà una certa carica', ma al tempo anche responsabilità, leadership. Il 2022 si è ... Milan, riecco Calabria. In campo nell’amichevole contro il PSV Milan, a distanza di 3 mesi Calabria rivede il campo dopo l'infortunio di ottobre. Chance nell'amichevole contro il PSV.Dopo la prima pagina dedicata doverosamente a Pelé, nelle pagine interne La Gazzetta dello Sport analizza la situazione squadra per squadra e, in riferimento al Milan, titola ...