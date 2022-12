Paolo Bonolis | Natale a New York per conoscere il nipotino Sebastian

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Personaggi Tv. Sono sui social le prime foto dinonno assieme al suo. Per le feste di, il conduttore è volato a Newinsieme a Sonia Bruganelli e al resto della famiglia per incontrare per la primissima volta il suo, nato lo scorso ottobre.ha conosciuto il nuovo membro della sua famiglia, figlio di Stefano e della moglie Candide Hansen e le foto pubblicate hanno fatto impazzire i social.è nonno bis, le prime foto con ilTutta la famigliaè partita per gli Stati Uniti: hanno trascorso le festività natalizie in casa di Stefano ...

OGGI

... per passare poi alla fiamma segreta di Barbara D'Urso, al successo dell'eccesso di Ilary Blasi, alla partecipazione di Patty Pravo al Festival come ospite, alla foto dicon la figlia ...nonno innamorato. Il conduttore di casa Mediaset è volato a New York insieme al resto della famiglia in occasione delle festività natalizie per incontrare per la primissima volta il suo ... Paolo Bonolis nonno tenerissimo con il nipote Sebastiano Laura Cremaschi, per tutti la “Regina del web” di “Avanti un altro!”, è una delle showgirl più amate del programma di Paolo Bonolis e su Instagram ha più un milione di follower.Sta per iniziare la nuova stagione di uno dei programmi tv più seguiti e amati dagli spettatori italiani: Avanti un altro, con l’immancabile conduzione di Paolo Bonolis, sempre affiancato dal suo ...