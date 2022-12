Napoli | Jorginho potrebbe tornare in maglia azzurra

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 30 dicembre 2022), centrocampista del Chelsea, è in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 e secondo le ultime indiscrezioninuovamente a vestire la. Il regista, infatti, attualmente gioca in Inghilterra maha rappresentato la sua casa in Italia per molto tempo come ricordato dal suo agente, Joao Santos, e il suo L'articolo