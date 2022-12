Napoli | ag Demme | 'Nessun'offerta allettante | può restare in un caso'

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nella macchina perfetta delnon sembra esserci posto per Diego. Il centrocampista ex Lipsia ha raccolto pochissimi minuti nella...

L'agente di Diego, centrocampista del, ha parlato del futuro del suo assistito a Radio Gol L'agente di Diego, centrocampista del, ha parlato del futuro del suo assistito a Radio Gol. Le sue ...Ilha deciso la sua strategia sul caso che riguarda Diego. Il centrocampista tedesco da tempo ha fatto conoscere la sua voglia di andare a provare una nuova esperienza dopo aver avuto ... Cds - Demme vuole andare via per giocare, c'è già una soluzione ideale NAPOLI - Marco Busiello, agente di Diego Demme, ha rilasciato alcune dichiarazioni riferite da Radio Kiss Kiss Napoli: "Il calciatore ad oggi non ha avuto nessuna richiesta allettante per far sì che p ...Diego Demme verso la permanenza, così nel mercato di gennaio del Napoli dovrebbe essere prevista una sola operazione.