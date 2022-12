M3GAN | James Wan risponde alle critiche dei fan dell' horror sul rating

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il produttore e registaWandei fanin merito alla classificazione di, pellicola in uscita il 4 gennaio nelle sale cinematografiche. I fan dei filmvorrebbero per le pellicole del genere una valutazione R, mentre il film, prodotto daWan, è stato classificato PG-13. Questo ha portato molti fan a rivolgersi ai social per esprimere la loro insoddisfazione per la valutazione MPAA. I produttoria pellicola,Wan e Jason Blum, hanno deciso dire ai fan. Il duo di produttori ha parlato con The Hollywood Reporter in merito alPG-13 di. Wan ha ...