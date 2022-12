La leggenda di Pelè | gol e memorabilia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Lo chiamavano Pelé anche se il suo vero nome era Edson. Lo scelse suo padre in onore dell'inventore della lampada che si chiamava appunto Edison. Non poteva esserci idea migliore. Perché è ciò che ...

Avvenire

E' stata unae le leggende non hanno spazi temporali. Mai nessuno ha vinto tre mondiali, ... "lui faceva con i piedi ciò che io facevo con le mani"aveva tutto: destro, sinistro, rapidità,...'Eterno Re Pelé'. Così Zinedine Zidane, sui suoi profili social, ricorda Pelé,del calcio brasiliano scomparso ieri all'età di 82 anni. Il cinquantenne francese è in corsa per diventare ct della nazionale verdeoro. È morto Pelé, la leggenda del calcio mondiale