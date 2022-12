Corriere dello Sport

Si è parlato di interessati ai Doria di figure come lo sceicco del Qatar Al Thani, o di una cordata guidata dal manager americano, ex patron della Roma,, ma anche qui tante chiacchiere ...Dietro all'operazione Alessandro Barnaba , che tra l'altro aveva condotto l'operazione dell'acquisto della Roma da parte di(fondatore del Raptor Group), anche lui tra i nomi fatti in ... James Pallotta e il messaggio commovente per l'amico romano morto: ecco cosa è successo La cordata angloamericana capeggiata da Alessandro Barnaba, che ha già i francesi del Lille, serie A, prova a bruciare i concorrenti sul tempo ...