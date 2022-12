Il 2022 dell’Asi di Benevento tra luci e ombre

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) – I dossier "Luminosa", "Energia", "Zone Zes", un appello alla Regione Campania per un sostegno al piano energia e l'istituzione di una cabina unica con i soci e la Provincia per nuovi insediamenti nell'area industriale sono stati al centro della conferenza stampa di fine anno del presidente del Consorzio Asi Luigi Barone, affiancato dai sindaci di Paduli e Airola, Domenico Vessichelli e Vincenzo Falzarano, componenti del Direttivo dell'Ente. Barone sul dossier ormai ventennale della richiesta della Società Luminosa di realizzare una centrale a turbogas da 440 megawatt ha dichiarato: "La decisione del Tar Campania del 12 dicembre che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società ci conforta, ma la guardia deve restare sempre alta. Non ci rasserena. L'azienda non si arrende per questa decisione. Ma la nostra contrarietà resta ...