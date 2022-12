I social del calciatore italiano Pellè inondati da messaggi di cordoglio per la morte di Pelé

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ididadiper ladiIlGrazianoè stato scambiato per: è quanto accaduto suidove decine di utenti hanno iniziato a scriverediper ladella leggenda brasiliana avvenuta nella serata di ieri, giovedì 29 dicembre 2022. Subito dopo la notizia della scomparsa del, infatti, sul profilo Instagram di Pellé sono iniziati ad apparire decine didi commiato per il giocatore brasiliano. “Oggi si chiude un cerchio. Dopo Maradona, un altro senatore volato in cielo. Adesso vi ...