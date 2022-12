Gravina | «Bene rito abbreviato per ammissioni a campionati»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) «Un grande risultato per tutto lo sport e per il calcio in particolare». Il presidente della FIGC, Gabriele, commenta così l’approvazione della norma – all’interno della conversione in legge da parte della Camera dei deputati del decreto sulla giustizia (cosiddetto ‘Rave’) – gia’ introdotta nel periodo pandemico e adesso prorogata per altri tre anni, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

