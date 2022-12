“GF Vip 7” | Antonella va su tutte le furie | “Li denuncio”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 30 dicembre 2022) News Tv.Fiordelisi chiama l’avvocato per sporgere denuncia verso due concorrenti, dopo l’ultima lite di cui è protagonista al GF Vip. A rivelare le intenzioni della vippona furiosa, Giaele De Donà, sempre ben informata su tutto ciò che accade nella casa. Il pubblico è rimasto a bocca aperta per questo racconto inaspettato.vorrebbe quindi rispondere ancora più pesantemente agli attacchi degli inquilini che proprio non la sopportano. “GF Vip”,chiama l’avvocato per presentare denuncia contro due concorrentiha avuto nelle ultime ore l’ennesima lite contro Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. I tre se ne sono detti di ogni, come al solito. A quanto pare però,questa volta si è sentita più offesa del solito e ha deciso di ricorrere alle maniere ...