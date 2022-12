“Esportazione illecita e riciclaggio” | sequestrato un quadro di Pieter Paul Rubens esposto a Genova Quattro indagati

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il“Cristo risorto appare alla madre” del celebre pittore fiammingonon sarà piùal Palazzo Ducale di. È stato portato via dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale perché alle sue spalle ci sarebbe una truffa milionaria. L’indagine della procura diha portato al sequestro dell’opera, assicurata per il valore di 4 milioni di euro, che si trovava nel capoluogo ligure per una mostra dedicata al suo autore, in corso fino a febbraio. Ci sonopersone indagate: i reati ipotizzati sono quelli di. Gli inquirenti hanno accertato che il prezioso bene culturale proviene dalla collezione di una nobile famiglia ...

Il Fatto Quotidiano

