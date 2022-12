Dl Rave | dopo la bagarre notturna | via libera definitivo a Montecitorio con la ' ghigliottina'

Il Sole 24 ORE

una maratona notturna puntellata da momenti di forte tensione e bagarre, nel primo pomeriggio la Camera dei Deputati ha dato l'ok definitivo al cosiddetto decreto, con 183 sì, 116 no e un ...Il decreto verrà esaminato dalla Camera nella prima sedutaNatale, tra il 27 e il 28 dicembre Arriva l'emendamento del governo al decreto, che riscrive il testo e cambia anche il numero ... Decreto Rave nella bufera: maratona notturna verso il voto finale All'ultimo respiro il dl rave è stato convertito in legge con la ghigliottina. I voti a favore sono stati 183, 116 i no, un astenuto. Ma certo le opposizioni, questa volta unite, non hanno mancato di ...Alla Camera il “decreto rave” è stato approvato dopo il ricorso alla “ghigliottina”, che ha di fatto tagliato l’analisi dei 157 ordini del giorno presentati dalle opposizioni, con 183 voti favorevoli, ...