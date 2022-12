Borsa | Europa in avvio negativa | Parigi - 0 | 61%

Avvio in negativo per le Borse europee nell'ultima seduta dell'anno. Francoforte cede lo 0,47% con il Dax a quota 14.005 punti. Parigi registra - 0,61% con il Cac 40 a 6.533 punti mentre Londra che ...Le Borse europee si avviano a recitare l'ultimo atto di quello che fin qui e' stato un anno da dimenticare per i mercati finanziari, zavorrati da inflazione record, aumenti dei tassi delle Banche ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 dic - Partenza con il freno a mano tirato per le Borse europee nell'ultimo atto di quello che, fin qui, e' stato un anno decisamente da dimenticare per i me ...Consulta subito le nostre previsioni azioni Italia Viaggi. Sono dedicate alle azioni di FNM, I Grandi Viaggi ed Autogrill.