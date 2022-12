Seul nell’Indo Pacifico non vede la Cina come un nemico

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La Corea del Sud ha pubblicato il suo primo documento strategico per l’Indo, che non menziona quasi per niente lae indica chesta cercando un cauto equilibrio tra il suo principale partner commerciale, Pechino, e il principale alleato politico e militare, gli Stati Uniti. Il documento di 43 pagine, pubblicato mercoledì e intitolato “Strategia per una regione indo-pacifica libera, pacifica e prospera”, contiene un solo paragrafo sulle relazioni con laed un chiaro messaggio che arriva a Washington da uno dei suoi più importanti e affidabili alleati nella regione. Il dualismo è in generale mal digerito, le complessità interne all’area impediscono scelte dicotomiche — almeno per ora. Paesila Corea del Sud, ma anche l’Indonesia, il Vietnam, le Filippine o addirittura il ...