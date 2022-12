Qatargate | Majorino Pd | ' La Lega non può dare lezioni sulle ingerenze dall' estero'

La Repubblica

Peril"è una cosa drammatica che non va assolutamente sminuita. Siamo di fronte al più grande scandalo della storia del Parlamento europeo. E il fatto che sia stato provocato ...MILANO - Pierfrancesco, candidato del centrosinistra in Lombardia alle Regionali del 2023, lo scandalo delfinora ha coinvolto la sinistra. Matteo Salvini dice che lei come europarlamentare del Pd avrebbe ... Qatargate, Majorino (Pd): "Non accetto lezioni da Salvini, chiarisca i suoi rapporti con Putin" «Credo che la Lega sia l'ultimo partito al mondo che possa dare lezioni sulle interferenze e le ingerenze di Paesi esteri. Viste le pagine oscure tutte da chiarire che hanno riguardato i rapporti tra ...L'eurodeputato e candidato dem in Lombardia: "L'euroscandalo non peserà sul voto delle regionali. Voglio un partito di Berlinguer e ...