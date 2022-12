Più fondi per l' ex Ilva La promessa di Urso per il polo di Taranto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il ministro Adolfosull'exdi. Il governo Meloni affronta il tema delle acciaierie e annuncia lo stanziamento di risorse per far ripartire ilpugliese. In tema di manovra, sulle colonne del «Corriere della Sera» è intervenuto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoper spiegare quali punti saranno toccati in merito al mondo dell'impresa. «Due terzi della manovra sono dedicati a fronteggiare il caro energia. Assoluta priorità. La seconda voce è il taglio del cuneo fiscale per quasi 5 miliardi. Inoltre, ci sono: il rifinanziamento della legge Sabatini, particolarmente appetibile con i tassi di interesse aumentati e più di 2 miliardi per il Sud. Infine, sono previsti due disegni di legge collegati: per la riforma degli incentivi e per la valorizzazione del Made in ...