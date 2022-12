Pensioni | da Quota 103 a Opzione Donna | le soluzioni previste per il 2023

ilmessaggero.it

Niente riforma delle, nessuna41 per tutti ne tanto meno la tanto attesa flessibilità in uscita. Tre le misure toccate dalla legge di Stabilità del Governo, una tutta nuova e due ...In ogni caso103 sarà provvisoria e valida solo per il prossimo anno. Le decisioni per la riforma delle, infatti, verranno prese solamente nel corso del 2023, per poi entrare a pieno ... Pensione anticipata, da quota 103 (con assegno limitato) all'Ape sociale: tutte le vie per uscire nel 2023 Chi ha compiuto 64 anni di età potrebbe prendere una pensione pari a 1000 euro se ha raggiunto i 20 anni di contributi. Vediamo come.Taglio del reddito di cittadinanza, stipendi e pensioni minime più alti, Pos sempre obbligatorio: cosa cambia nel 2023 con la manovra che sta per essere approvata in via definitiva al Senato.