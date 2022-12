Pelé | l’ultimo messaggio | “Amore per sempre”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un ultimodi, morto oggi a 82 anni, affidato ai social. “, per”, ha pubblicato il suo account, ore dopo la sua morte. “Nel suo viaggio, Edsonha incantato il mondo con il suo genio nello sport, ha fermato una guerra, ha svolto opere sociali in tutto il mondo e diffuso quella che credeva di più essere la cura per tutti i nostri problemi: l’”. Aviene spesso attribuito il merito di aver contribuito a fermare una guerra civile in Nigeria dopo che un cessate il fuoco fu proclamato durante la sua visita nel paese nel 1967, quando la fama di O Rei era al culmine. “Il suooggi diventerà un’eredità per le generazioni future”, recita l’account ...

Il Foglio

Dicevache quando fosse venuta'ora di presentarsi al buon ... Perchéha avuto una vita lunga e felice . E quando non lo ... Era il suomodo per rimanere unico. Ha avuto tante donne, ...Leggi anche Morte, il mondo piange O Rei, Lula: "Non c'è mai stato un numero 10 come lui"messaggio: "Amore per sempre"e la rovesciata, il gol in 'Fuga per la vittoria' ... È morto Pelé, l'ultimo campione che è stato un racconto