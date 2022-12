Morto Pelè | tre volte campione del Mondo col Brasile | mondo del calcio in lutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022), leggenda delmondiale. Ricoverato da tempo in ospedale per un tumore al colon, l'uomo si è spento all'età di 82 anni. Vincitore di 3 Mondiali, è considerato uno dei giocatori più forti di sempre. “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”, ha scritto su Instagram la figlia Kely. Edson Arantes Do Nacimiento, questo il suo vero nome, era stato operato il 4 settembre 2021. Ma nelle ultime settimane le sue condizioni si sono aggravate, le terapie non rispondevano più. Poi il ricovero d'urgenza.è stato l'unico calciatore ad aver vinto per trei Mondiali, li conquistò con ilnel 1958, nel 1962 e nel 1970. In carriera ha realizzato 1281 reti. E nel 1999 fu nominato dalla Fifa "Calciatore del secolo", anche se non ha mai ...