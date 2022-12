Ii bagliori dei metalli ispirano una skincare gioiello e un make up a dir poco scintillante

Leggi su iodonna

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’oro è tra gli ingredienti più pregiati in uso in cosmesi, ma non è l’unico: ci sono anche argento, bronzo, diamanti, perfino caviale e zafferano, che in aria di feste regalano un’aura di lusso anche al beauty case. Il mondo cosmetico utilizza infatti alcune delle materie più pregiate e lussuose trasformandole in attivie facendone fonte d’ispirazione per ilup. Obiettivo: una pelle luminosissima, e un trucco altrettanto da star. Oro, bronzo e diamanti: per un beauty deluxe guarda le foto Leggi anche ...