Firenze | rubata la statua di Gesù nel presepe davanti al Duomo Betori | ' Restituitelo'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) E' successo nella notte. Dai filmati delle telecamere appaiono tre giovani che hanno portato via la scultura in ...

L'Opera di Santa Maria del Fiore informa che nella notte, alle 4.45, è stata rubata la statua del Bambin Gesù del presepe nel sagrato del Duomo di Firenze. Le telecamere di sorveglianza hanno filmato 3 giovani (di cui al momento non si conosce l'identità, ma i cui volti sono visibili). Un atto goliardico di tre giovani o una vera e propria intenzione di offendere la comunità cattolica di Firenze? A questo dovranno rispondere le tre persone riprese dalle telecamere.