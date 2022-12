È morto Pelé | addio a “O Rey” La leggenda del calcio aveva 82 anni

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 dicembre 2022) O Rey è. Ladelbrasiliano Edson Arantes do Nascimento, per tutto il mondo, si è spenta a 82, dopo l’ennesimo ricovero periodico all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove a settembre 2021 è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un sospetto cancro al colon. Dopo l’operazione,continuato le cure, ma negli ultimi tempi i medici sostenevano che non rispondesse più adeguatamente alle terapie. L’ultimo ricovero risale al 29 novembre per un ciclo di cure. Durante la permanenza in ospedale,anche contratto il Covid. Ad annunciare la scomparsa del campione è stata la famiglia con un post su Instagram: «Tutto ciò che siamo, è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in ...