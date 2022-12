E’ morto Pelé

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) . Il campione brasiliano aveva 82 anni ed era da oltre tre settimane ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo dove le sue condizioni peggioravano di settimana in settimana a causa di un tumore al colon. Nei giorni scorsi al bordo del suo letto c’era tutta la famiglia, e una delle figlie, Kely Cristina Nascimento, ha pubblicato una foto abbracciata al padre: “Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme“. Sarebbe stata una delle ultime. Oggi, O Rei, ci ha lasciato. La lotta di Pelé contro la malattia Negli ultimi anni il brasiliano è stato purtroppo spesso ricoverato in ospedale. Nel 2014 ci finì a causa di problemi renali, qualche mese dopo venne operato alla prostata. Il 4 settembre 2021 all’ospedale Albert Einstein di San Paolo Pelé è stato operato per un tumore al colon. Da quel momento in poi ha sofferto tanto Pelé. I rumors sulla malattia, ...