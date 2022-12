(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ci aspetta unda vivere tutto d’un fiato per quanto concerne il, nel percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si comincia a fine marzo con i Mondiali Youth di Durazzo, mentre dal 15 al 23 aprile Yerevan ospiterà gli Europei Senior valevoli anche come evento di qualificazione a cinque cerchi. La competizione più importante dell’anno andrà in scena però nella prima metà di settembre a Riyadh con i Mondiali, gara obbligatoria per ottenere l’eleggibilità olimpica. Le altre manifestazioni valide ai fini dei ranking di qualificazione per Parigi saranno invece le tappe Grand Prix di L’Avana (2-12 giugno) e Doha (1-17 dicembre). Già definite sede edegli Europei Youth (a Chisinau dal 6 al 17 luglio), mentre sarà San Donato Milanese ad ospitare prima i Campionati Italiani ...

OA Sport

... la Capitaneria di Porto che si attiva a ogni, l'esercito che ci garantisce ancora i ... 'Qui c'è unpreciso: a settembre 2023 saranno completate'. Com'è il suo rapporto con il ...... Fabrice, capoturno in uno stabilimento francese che è anche un campione dipesi; Els, ... Abbiamo voluto trasformare uno strumento di lavoro come ilaziendale in un'avventura di ... Calendario sollevamento pesi 2023: date, programma, tutti gli eventi da non perdere Oggi giovedì 15 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. Da non perdere la discesa libera maschile in Val Garden e la sprint maschile di biathlon ad Annecy. Spazio anche alla seconda ...