Calcio in lutto | a 82 anni è morto Pelè

Sport Mediaset

nel mondo del. Pelé si è arreso alla malattia dopo una lunga lotta. Lo scorso 29 novembre fu ricoverato all'Albert Einstein di San paolo d'urgenza perché il cancro stava progredendo, con ...Da fine novembre era ricoverato all'ospedale "Albert Einstein" di San Paolo. SAN PAOLO (BRASILE) - Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelè, aveva 82 anni e da fine novembre era ... Il calcio in lutto: addio Pelè, la leggenda brasiliana aveva 82 anni - Sportmediaset Roma, 29 dic. (askanews) - Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè, è morto all'età di 82 anni dopo una lunga malattia: è quanto pubblica ...Come riportato da AP, Pelé si è spento a 82 anni. O’Rei ha vinto tre Mondiali ed è diventato una delle figure sportive più importanti del secolo scorso. Pelé si era sottoposto a cure per un tumore al ...