Avatar 2 supera 1 miliardo di dollari di incassi

Agenzia ANSA

Contenuti 1 ': La via dell'acqua'un miliardo di incassi al botteghino 2 Alcuni numeri per fare un confronto 3 Il passato e il futuro didi James Cameron ': La via dell'...Marco Giusti per DagospiaTHE WAY OF WATER Ci siamo. ': La via dell'acqua' di James Cameron in due settimanei 300 milioni di dollari in America e il miliardo in tutto il mondo e si avvicina, con 1 miliardo 30 mila dollari, ... Avatar 2 supera il miliardo di dollari in incassi in 14 giorni - Cinema Il sequel di James Cameron in Italia sta andando fortissimo, e nelle prossime ore supererà il campione d'incassi Spider-Man: No Way Home."Avatar: La via dell'acqua" supera un miliardo di dollari di incassi al botteghino: è il film più veloce del 2022 a raggiungere questo traguardo.