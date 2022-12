Avatar 2 supera 1 miliardo di dollari di incassi

Agenzia ANSA

Sono solo tre i film che hanno superato il miliardo di dollari quest'anno: oltre ad 'Avatar: La via dell'acqua', ci sono 'Top Gun: Maverick' e 'Jurassic World - Il dominio'. 'Avatar: la via dell'acqua' ha incassato 1 miliardo di dollari al botteghino globale in soli 14 giorni, diventando il film più veloce a raggiungere e superare questo traguardo nel 2022. Solo sei film nella storia del cinema hanno venduto biglietti per un miliardo nelle prime due settimane.